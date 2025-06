Marée rouge en Tunisie : danger sur les côtes de Monastir, prudence recommandée

La région côtière du gouvernorat de Monastir, entre les villes de Khniss et Teboulba, est touchée par un phénomène préoccupant de marée rouge ayant provoqué la mort de nombreux poissons. Face à cette situation, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a lancé un appel à la vigilance à l’adresse des pêcheurs et des habitants de la zone concernée.

Il leur est fortement recommandé d’éviter la pêche, la consommation et la commercialisation des poissons morts, de provenance inconnue ou vendus en dehors des circuits officiels soumis au contrôle vétérinaire. Le ministère invite également les citoyens à signaler aux autorités locales tout comportement suspect en attendant les résultats des analyses et examens en cours pour évaluer les risques sanitaires et environnementaux.