Tunisie, destination estivale numéro 1 des européens en 2025

La Tunisie s’affirme en 2025 comme la star incontestée des destinations estivales en Méditerranée, attirant des millions de voyageurs venus des quatre coins de l’Europe. Avec une hausse impressionnante de 40 % des réservations en provenance de France et une explosion des recherches de séjours de la part des Britanniques, des Allemands et des Italiens, le pays se hisse au sommet des choix touristiques.

Des plages dorées de Djerba aux complexes animés de Hammamet et Sousse, en passant par les charmes authentiques des médinas et des sites classés, la Tunisie séduit par la diversité de son offre et la qualité de ses services. Le succès des formules tout inclus, particulièrement prisées des familles et des groupes, vient confirmer cet engouement inédit.

Cette affluence record dynamise l’économie locale et positionne la Tunisie comme une destination phare de l’été, mais elle accentue aussi la pression sur les hébergements, rendant la réservation anticipée essentielle pour profiter pleinement de ce joyau d’Afrique du Nord.