Israël-Iran : plus de 2 500 blessés et 8 000 évacués depuis le début des attaques iraniennes

Les tensions entre l’Iran et Israël continuent de s’aggraver, avec un lourd bilan humain et des répercussions économiques et sociales notables. Selon le ministère de la Santé israélien, plus de 2 500 personnes ont été blessées depuis le début des frappes iraniennes, dont 54 rien que ce vendredi matin, alors que les autorités restent discrètes sur le nombre exact de victimes.

Dans ce contexte explosif, une frappe de drone israélienne aurait ciblé et éliminé un scientifique nucléaire à Téhéran, marquant un nouveau tournant dans l’escalade. Sur le plan économique, bien que les approvisionnements en énergie soient maintenus sans recours aux stocks d’urgence, plus de 8 000 colons ont dû être évacués en raison des risques sécuritaires et des destructions d’infrastructures. Par ailleurs, la situation chaotique a favorisé une recrudescence des vols et actes de pillage, notamment à Tel-Aviv, Beer-Sheva et dans plusieurs villes du nord.

Un habitant de Bat Yam, interpellé après avoir tenté de dérober des biens sur un site touché par un missile, a même été arrêté une seconde fois pour un cambriolage dans un magasin endommagé par les frappes.