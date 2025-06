Sonia Dahmani poursuivie à nouveau : une sixième affaire examinée le 24 juin

La situation judiciaire de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani continue de se compliquer. Déjà visée par cinq poursuites en vertu du décret-loi n°54, elle devra faire face à une nouvelle audience fixée au 24 juin 2025 devant la quatrième chambre criminelle.

Selon son avocat, Me Hana Hatay, cette nouvelle procédure concerne des déclarations faites par Mme Dahmani à propos de ses conditions de détention. Une affaire de plus qui vient alourdir un dossier déjà sensible, suscitant de vives inquiétudes quant à la liberté d’expression et aux droits de la défense en Tunisie.