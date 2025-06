Tunisie : 75 % de l’eau consommée par l’agriculture

Lors de l’ouverture du Forum et Salon de l’eau, de l’irrigation et de l’énergie, tenu ce mardi 16 juin 2025 au palais des expositions du Kram, Hamadi El Habib, secrétaire d’État chargé des ressources en eau auprès du ministère de l’Agriculture, a annoncé une hausse des apports dans les barrages, atteignant 200 millions de mètres cubes de plus que l’an dernier, pour un taux global de remplissage de 55 %.

Malgré cette amélioration, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts d’économie d’eau et de gestion prudente de cette ressource. Il a souligné que l’agriculture consomme 75 % des ressources en eau du pays, contre seulement 25 % pour l’eau potable. Pour y faire face, plusieurs projets sont en cours, notamment l’introduction de technologies modernes comme les compteurs intelligents déjà testés à Djerba, ainsi que le recours croissant aux énergies renouvelables, avec des projets de centrales photovoltaïques à Tozeur et Sfax.

El Habib a également mis en avant l’importance des eaux non conventionnelles dans l’adaptation aux changements climatiques, en rappelant l’existence de trois stations de dessalement à Djerba, Sfax et Sousse, et deux autres en projet à Mahdia et Zarzis.