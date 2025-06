Béja : deux violents incendies ravagent des champs de céréales à Nefza et Teboursouk Sud

Dans la soirée du samedi 14 juin 2025, deux incendies distincts ont éclaté dans des exploitations céréalières du gouvernorat de Béja, touchant les délégations de Nefza et de Teboursouk Sud.

Le premier sinistre s’est déclaré dans la région d’Ouled Bouali (Nefza), tandis que le second a ravagé des cultures d’orge et de blé dans la zone de El Hamri (Teboursouk Sud). Mobilisées rapidement, les équipes de la protection civile et les agents des forêts sont intervenus sur les lieux afin de contenir les flammes et limiter les dégâts sur les récoltes. À l’heure actuelle, les opérations de maîtrise des foyers d’incendie se poursuivent.