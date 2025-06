Gaza : le bilan dépasse 55.000 martyrs palestiniens depuis octobre 2023

Le bilan des attaques actuellement menées par l’entité sioniste dans la bande de Gaza a dépassé 55.000 martyrs côté palestinien, ont rapporté les autorités sanitaires de Gaza dans un communiqué publié mercredi.

Au cours des dernières 24 heures, l’armée sioniste a abattu 120 personnes et en a blessé 474 autres, portant le bilan total à 55.104 martyrs et 127.394 blessés palestiniens depuis l’éclatement du conflit à Gaza en début octobre 2023, ajoutent ces autorités.

Mercredi également, l’Agence de secours et de travaux des nations unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNRWA) a déclaré sur X que “le modèle américain de distribution de l’aide humanitaire à Gaza met en danger des vies. C’est aussi un détournement d’attention par rapport aux atrocités qui se poursuivent et un gâchis de ressources”.

La communauté humanitaire de Gaza, dont l’UNRWA, est prête et a déjà l’expérience et l’expertise nécessaires pour venir en aide aux personnes dans le besoin. L’entité sioniste doit lever son siège et permettre un accès sûr et sans entrave pour apporter de l’aide d’une ampleur adéquate et la distribuer de manière sûre, ajoute l’agence.

Ces propos surviennent alors que 28 Palestiniens sont tombés en martyr mercredi par l’armée sioniste près d’un centre de distribution de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, selon l’agence de presse étatique palestinienne WAFA.