Urgent : ChatGPT en panne et des milliers d’utilisateurs signalent des erreurs

Depuis ce mardi matin, le service ChatGPT d’OpenAI rencontre une panne partielle, perturbant l’accès à la plateforme pour de nombreux utilisateurs.

Certains ont signalé des difficultés pour se connecter, accompagnées d’un message d’erreur indiquant : “Hmm… something seems to have gone wrong”. Des témoignages sur les réseaux sociaux, notamment sur X et Reddit, font état d’un arrêt total du service ou d’une lenteur importante dans son fonctionnement. Selon le site “Downdetector”, les problèmes ont débuté aux alentours de 3 heures du matin, heure de l’Est des États-Unis, et se sont propagés à plusieurs régions à travers le monde. La page de statut officielle d’OpenAI a confirmé que certains utilisateurs rencontrent des erreurs fréquentes et des ralentissements, affectant ChatGPT, l’outil Sora pour la création de vidéos à partir de texte, ainsi que les interfaces de programmation (APIs) de l’entreprise.

Néanmoins, certains comptes parviennent encore à accéder à la plateforme, bien que de manière plus lente, tandis que d’autres semblent utiliser ChatGPT normalement, suggérant que l’impact de cette panne n’est pas uniforme.