Accident à Bir Ali Ben Khalifa : plusieurs blessés sur la route Sfax-Gafsa

Un grave accident de la route s’est produit dans l’après-midi du samedi 7 juin 2025, sur la route nationale n°14 reliant Sfax à Gafsa, plus précisément dans la région d’Al-Latifa, relevant de la délégation de Bir Ali Ben Khalifa (gouvernorat de Sfax).

L’accident a impliqué une collision entre une voiture particulière, à bord de laquelle se trouvaient un homme et son fils, et un véhicule de louage transportant plusieurs passagers. Le conducteur de la voiture privée ainsi que son fils ont été blessés et évacués vers l’hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax. Plusieurs passagers de la voiture de louage ont également été blessés et pris en charge à l’hôpital régional de Bir Ali Ben Khalifa.