Sécurité routière en Tunisie : recommandations pour l’Aïd al-Adha 2025

À l’occasion des congés de l’Aïd al-Adha 2025, le ministère de l’Intérieur tunisien a lancé un appel aux usagers de la route afin qu’ils redoublent de vigilance et respectent scrupuleusement le code de la route, en raison de l’intensification attendue du trafic durant cette période.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère recommande notamment d’éviter l’excès de vitesse, de respecter la signalisation, d’adopter une conduite responsable et de porter la ceinture de sécurité aussi bien en agglomération qu’en dehors. Il insiste également sur l’interdiction de transporter des passagers dans des véhicules non autorisés à cet effet, de charger des objets gênant la visibilité du conducteur, d’utiliser le téléphone au volant ou de conduire en état de fatigue. Par ailleurs, le ministère met à disposition plusieurs numéros utiles pour l’assistance des conducteurs : 71.960.448 / 71.342.787 / 71.343.201. Le même appel à la prudence a été relayé par l’Observatoire national de la circulation routière, qui prévient d’un trafic particulièrement dense les 6, 7 et 8 juin, en raison de la fête et des fortes températures.

Il recommande entre autres de vérifier l’état du véhicule, de maintenir une distance de sécurité et d’éviter les dépassements dangereux. Les conducteurs professionnels sont également invités à faire des pauses régulières, en particulier lors des longs trajets ou des voyages répétés.