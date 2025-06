Tunisie : Prévisions météorologiques pour le dimanche 01 juin 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce dimanche 1er juin 2025, le temps sera généralement clair à peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Les vents seront de secteur nord sur le nord et le centre, et de secteur est sur le sud. Ils souffleront de faibles à modérés, devenant localement plus soutenus l’après-midi, notamment sur le Golfe de Serrat et dans le sud, où des phénomènes de sable sont attendus.

La mer sera peu agitée dans l’ensemble, mais deviendra agitée sur les golfes de Serrat et de Gabès.

Les températures seront en légère hausse : elles varieront entre 26 et 30°C sur les côtes Est et les régions de hauteurs, et oscilleront entre 31 et 36°C ailleurs.