Égypte et Qatar unissent leurs efforts pour un cessez-le-feu à Gaza selon la proposition américaine

L’Égypte et le Qatar ont publié un communiqué conjoint ce dimanche, soulignant leurs efforts intensifs pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, fondé sur la proposition du médiateur américain Steve Witkoff.

Les deux pays travaillent activement à rapprocher les positions afin de relancer les négociations indirectes sur la base de ce plan, tout en levant les points de divergence pour permettre la conclusion d’un accord. Le communiqué appelle toutes les parties à faire preuve de responsabilité et à soutenir les efforts des médiateurs pour mettre fin à la crise humanitaire dans la région, en vue de rétablir la stabilité et la paix. L’Égypte et le Qatar espèrent ainsi un cessez-le-feu temporaire de 60 jours, ouvrant la voie à un accord durable qui permettrait la levée du blocus, l’ouverture des passages et l’acheminement de l’aide humanitaire nécessaire, ainsi que la reconstruction de Gaza conformément à la feuille de route adoptée lors du sommet arabe extraordinaire au Caire.

Par ailleurs, le leader du Hamas Naïm Qassem a indiqué que son mouvement n’avait pas rejeté la proposition de cessez-le-feu de Witkoff, précisant toutefois que la réponse adverse ne correspondait pas aux points d’accord négociés.