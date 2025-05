Événement gastronomique en Tunisie : le Festival Saveurs de la Mer revient pour sa 3ᵉ édition

Le Festival Saveurs de la Mer 2025 revient en force pour sa 3ᵉ édition du 10 au 15 juin à Bizerte, Monastir et Mahdia, pour une célébration inédite du patrimoine culinaire côtier tunisien.

Organisé par l’association Saveurs de mon pays, en partenariat avec les clubs SMP Bizerte et SMP Sahel, cet événement incontournable vous invite à un véritable voyage gustatif entre terre et mer. Au programme : dégustations de produits de la mer, démonstrations culinaires par des chefs renommés, rencontres avec des producteurs locaux, concerts en plein air, concours gastronomiques, animations familiales, maquillage artistique pour enfants et jeux ludiques pour tous les âges.

Une ambiance festive et 100 % tunisienne vous attend pour découvrir et savourer les richesses marines de notre littoral. Ne manquez pas ce rendez-vous gourmand et convivial qui met à l’honneur la culture culinaire tunisienne et ses saveurs authentiques.