Santé en Tunisie : la Banque mondiale accorde 125 millions de dollars pour renforcer le système de santé

Le banc mondial accorde un financement de 125,16 millions de dollars à la Tunisie pour renforcer son système de santé. Ce soutien comprend une subvention de 17,16 millions de dollars du Fonds pour la prévention des pandémies.

L’objectif est d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité, résilients et réactifs, tout en renforçant la préparation aux urgences sanitaires. Le projet prévoit la modernisation des soins de santé primaires, le développement de la santé numérique, la formation des professionnels de santé et la mise à niveau des infrastructures hospitalières, notamment les laboratoires et les services d’urgence. Il s’inscrit dans la stratégie nationale de réforme du secteur de la santé, avec une attention particulière portée aux populations les plus vulnérables.

Cette initiative s’appuie sur les acquis de la coopération lors de la pandémie de Covid-19 et vise à assurer une meilleure couverture sanitaire sur l’ensemble du territoire tunisien.