Entre tradition et engagement, Hanen Eleuch brille sur TF1 avec Wallah We Can

Hanen Eleuch a brillamment représenté la Tunisie en animant une soirée spéciale consacrée au film tunisien Dites à l’avenir que nous arrivons, diffusé sur la chaîne française TF1, au profit de l’association Wallah We Can. Vêtue du magnifique habit traditionnel de Mahdia, elle a mis à l’honneur la richesse culturelle de notre pays.

Ce documentaire, réalisé par Lilou Lemaire et diffusé également le samedi 17 mai à 20h50 sur Ushuaïa TV, retrace l’engagement exemplaire de Wallah We Can, fondée par Lotfi Hamadi, en faveur de l’enfance, de l’éducation et de l’environnement. Grâce à une approche innovante mêlant entrepreneuriat social, implication des parents d’élèves et partenariats avec des institutions telles que l’Institut Français de Tunisie et les Pays-Bas, l’association démontre que, même face à l’impossible, la volonté peut tout accomplir.