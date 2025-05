Alzheimer : une nouvelle étude alerte sur les dangers de rester longtemps assis, même avec du sport !

Une étude scientifique récente, publiée dans la revue Alzheimer’s & Dementia, révèle que le fait de rester assis pendant de longues périodes peut nuire au cerveau, même chez les personnes qui pratiquent une activité physique régulière selon les recommandations des spécialistes.

Menée sur plus de 400 adultes âgés de 50 ans et plus, l’étude a démontré que la sédentarité prolongée est associée à une réduction du volume cérébral, ainsi qu’à un déclin des fonctions cognitives, notamment la mémoire et la capacité de rappel. Ce constat alarmant demeure valable même chez les participants qui respectaient les 150 minutes d’exercice physique hebdomadaire préconisées.

Le professeur responsable de l’étude à l’Université Vanderbilt aux États-Unis souligne que la réduction du temps passé en position assise pourrait constituer une stratégie prometteuse pour prévenir la détérioration neurologique et cognitive liée à l’âge.