Le Centre international d’astronomie annonce la date de Aïd Al-Adha 2025

Le Centre International d’Astronomie a annoncé, hier dimanche 25 mai 2025, la date prévue du premier jour de l’Aïd al-Adha pour l’année 2025, tout en présentant une carte indiquant la possibilité d’observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Dhul-Hijja depuis différentes régions du monde.

Le Centre a précisé qu’il est attendu que le mercredi 28 mai corresponde au premier jour du mois de Dhul-Hijja, et que le vendredi 6 juin sera, dans la majorité des pays musulmans, le jour de l’Aïd al-Adha.

La carte fournie indique les zones de visibilité du croissant lunaire le mardi 27 mai, avec un code couleur précisant :

Rouge : observation impossible en raison du coucher de la Lune avant celui du Soleil ou de la conjonction après le coucher du Soleil.

Zones non colorées : observation impossible, même avec un télescope.

Bleu : observation possible uniquement au télescope.

Rose : observation possible au télescope, et potentiellement à l’œil nu en cas de ciel parfaitement dégagé.

Vert : observation possible à l’œil nu.

Le communiqué précise : « Les pays musulmans observeront le croissant lunaire du mois de Dhul-Hijja 1446 H le mardi 27 mai 2025. Sa visibilité ce jour-là est possible à l’aide de télescopes en Asie centrale et occidentale, dans la majeure partie de l’Afrique et de l’Europe, et à l’œil nu dans de vastes régions des Amériques. Étant donné que l’observation sera possible depuis certaines régions du monde islamique, il est donc très probable que le mercredi 28 mai marquera le début du mois de Dhul-Hijja, et que l’Aïd al-Adha sera célébré le vendredi 6 juin dans la majorité des pays musulmans. »