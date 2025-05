Alerte en Tunisie : la Xylella fastidiosa, une bactérie qui a ravagé 20 millions d’oliviers en Italie !

Une importante atelier régional a débuté ce 26 mai 2025 à Hammamet Sud, réunissant des représentants de 21 pays euro-méditerranéens, du Proche-Orient et d’Afrique du Nord, pour faire face à la menace de la bactérie Xylella fastidiosa.

Cette bactérie, responsable de la destruction de plus de 20 millions d’oliviers en Italie, représente un danger majeur pour de nombreuses espèces végétales, dont les vignes, les figuiers et les agrumes. Organisée en collaboration avec des organisations internationales telles que la FAO, l’EPPO, l’EFSA et le NEPPO, la rencontre comprend des sessions scientifiques, des exercices de simulation sur le terrain, et des visites de plantations, visant à renforcer les capacités de détection précoce et de prévention. La directrice générale de la santé végétale, Naïma Mahfoudhi, a souligné l’importance de la vigilance lors de l’importation de plantes, même ornementales, susceptibles d’introduire la bactérie en Tunisie.

Les recommandations issues de cette rencontre visent à renforcer la coordination entre les autorités agricoles, les chercheurs et les agriculteurs, à intensifier les contrôles phytosanitaires aux frontières, et à interdire les importations en provenance de zones contaminées.