Rassemblement pour la liberté d’Ahmed Souab

Une veillée symbolique et une mobilisation solidaire baptisées « Palloir1 » se tiennent ce vendredi 23 mai 2025 à 18h sur la place du martyr Mohamed Brahmi (anciennement connue sous le nom de place Afrique ou Jeanne d’Arc), en soutien à l’ancien magistrat et avocat Ahmed Souab.

Cette initiative, organisée sous forme de rassemblement artistique engagé, vise à dénoncer la détention jugée arbitraire de Souab et à réaffirmer l’attachement aux droits et libertés. Le terme « palloir », emprunté au mot français parloir et couramment utilisé en dialecte tunisien, symbolise le lien entre les détenus et leurs proches.

La décision récente de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis de rejeter la demande de libération a suscité l’indignation de son comité de défense, qui dénonce des accusations infondées à caractère politique. Juristes, opposants et citoyens voient en Ahmed Souab une voix libre et courageuse injustement ciblée pour son engagement en faveur des libertés fondamentales.