La Tunisie accueille le premier Congrès mondial de médecine et chirurgie esthétique en mai 2025

La Tunisie accueillera du 22 au 24 mai 2025 le tout premier Congrès mondial de médecine et chirurgie esthétique. Cet événement, fruit d’une collaboration entre l’Association tunisienne de chirurgie esthétique et le Syndicat tunisien de médecine esthétique, constitue une occasion unique d’échanger des savoir-faire et des techniques innovantes entre les médecins tunisiens et leurs homologues venus de plus de 20 pays.

Selon la Dr Wahiba Cheboub, vice-présidente du syndicat, ce congrès contribuera non seulement à renforcer les compétences locales, mais aussi à promouvoir le tourisme médical en Tunisie, qui attire chaque année environ 1,5 million de personnes et génère entre 6 et 8 % du PIB national, dont 4 % proviennent spécifiquement du secteur du tourisme médical. Cet événement exceptionnel comprendra des ateliers animés par des experts internationaux sur la chirurgie endoscopique, les dernières avancées en chirurgie faciale, ainsi que les innovations technologiques et matériaux récents en médecine esthétique.

Le congrès offrira aussi une opportunité précieuse aux jeunes médecins, qui pourront ainsi se former aux nouvelles pratiques sans avoir à supporter les coûts élevés habituellement liés à ce type de formation internationale.