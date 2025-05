Football : Aucune candidature reçue pour les élections du Club Sportif Sfaxien

L’Instance indépendante chargée des élections du Club Sportif Sfaxien a annoncé, lundi, qu’aucune candidature à la présidence ou au comité directeur du club n’a été déposée avant l’expiration des délais légaux, en vue des élections prévues pour les saisons 2025-2026 et 2027-2028.

Pour rappel, le comité provisoire de gestion du CS Sfaxien avait fixé la date de l’Assemblée générale élective au 31 mai 2025.

Par ailleurs, Mehdi Frikha, président du comité provisoire, a précisé sur la page officielle du club que le montant total des dettes déclarées le 15 mars dernier s’élève à 14 millions de dinars. Cette somme se répartit comme suit: 3,75 millions de dinars en salaires et primes impayés entre 2022 et 2025, 3,5 millions dus aux fournisseurs, et 6,75 millions correspondant à des amendes et litiges avec d’anciens joueurs et entraîneurs, dont certains ont donné lieu à des jugements définitifs. Cette situation a conduit à une interdiction de recrutement pour les sections de football et de volley-ball.

Sur le plan financier, des démarches ont été entreprises avec les sponsors actuels pour renouveler les partenariats. Des accords ont été conclus avec certains d’entre eux, tandis qu’un litige datant de septembre 2024 avec un opérateur télécom tunisien a été résolu. Un nouveau contrat de trois ans devrait être signé début juin, garantissant ainsi une source de revenus stable et significative.

Concernant la révision des statuts, Mehdi Frikha a annoncé la mise en place d’un comité regroupant des membres du comité provisoire, de la commission de soutien, des socios et des experts, avec une ouverture à la participation des supporters. Ce comité aura pour mission de proposer des ajustements aux textes régissant la gestion du club, qui seront ensuite soumis à une Assemblée générale extraordinaire.

Enfin, le Club Sportif Sfaxien a terminé la saison 2024-2025 du championnat de Ligue 1 professionnelle à la septième place, et a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie face à l’US de Ben Guerdane.