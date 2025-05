Accident sur la ligne 6 : le métro se divise en deux après la chute d’un poteau

Un incident s’est produit ce samedi 17 mai à 8h55 sur la ligne 6 du métro de Tunis : une rame a déraillé juste après la station “Mohamed Ali”, en direction de Mourouj 4, suite à la chute d’un poteau électrique.

Bien que l’accident n’ait causé aucun blessé, il a engendré d’importants dégâts matériels et a provoqué une scission de la ligne 6 en deux tronçons distincts. Ainsi, la circulation est désormais interrompue entre certaines stations, forçant les usagers à changer de moyen de transport. En réponse, la Transtu a mis en place un plan de substitution : les bus de la ligne 24 desservent exceptionnellement la gare de Barcelone, et des bus spéciaux assurent une liaison directe entre Barcelone et Mourouj 4 via l’autoroute.

Une enquête a été ouverte par le ministère du Transport, en collaboration avec un comité interne de la Transtu, pour déterminer les causes exactes de ce déraillement.