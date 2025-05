Secteur automobile : 280 entreprises, 100 000 emplois et un nouveau souffle grâce à un partenariat franco-tunisien

Un accord de partenariat stratégique visant à développer le secteur Automobile en Tunisie été signé, mardi, à Tunis, entre la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) et l’Association tunisienne de l’automobile (Tunisian Automotive Association-TAA).

Signé par le président de la CCITF, Khelil Chaibi et la présidente de la TAA, Myriam Elloumi, lors d’une conférence sur le thème “Le secteur automobile face aux transformations mondiales : défis, opportunités et perspectives”, l’accord vise également promouvoir la participation tunisienne au salon français de l’automobile “Equip Auto Paris “, qui se tiendra du 14 au 18 octobre 2025, à Paris.

A cette occasion, Chaibi a déclaré que cette convention repose sur quatre piliers majeurs à savoir: la promotion des atouts de l’industrie automobile en Tunisie auprès des opérateurs français, la facilitation des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux entre les deux pays, le développement des projets de coopération notamment en matière d’innovation, de R&D (Recherche et de développement) et de transfert technologique, ainsi que l’organisation d’événements conjoints et de missions économiques pour renforcer les liens bilatéraux.

Et d’ajouter que ” ce partenariat contribuera à renforcer la visibilité de la Tunisie comme un hub industriel compétitif et à forte valeur ajoutée dans la région”.

Le secteur de l’industrie automobile en Tunisie compte, à ce jour, plus de 280 entreprises actives dans différents sous-secteurs dont 70% sont implantées dans la zone Nord-est ( câblage électrique, ingénierie logicielle, textile, rénovation…), selon Imed Charfeddine, Vice-président de la TAA.

Et d’indiquer que 67% des entreprise opérent exclusivement sur les marchés internationaux, avec l’Allemagne comme principale destination pour 37% des exportations totales, suivie de la France (21%), de la Roumanie (12%) et de l’Italie ( 11%).

Employant cent mille personnes, le secteur a connu, depuis 2000, une croissance remarquable de 126%, a-t-il ajouté.

En 2024, il a représenté 7% de la valeur ajoutée industrielle et 4% du PIB en 2024.