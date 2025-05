Les unités de la brigade régionale de la police municipale de Manouba ont réussi, ce jeudi matin, dans le cadre d’une campagne conjointe avec les services de contrôle économique de la direction régionale du commerce et la direction régionale de l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires, à procéder à la saisie obligatoire de plus de 650 kg de viandes de volaille abattue et de plus de 60 poulets vivants, selon les informations communiquées par la brigade à la journaliste de l’agence TAP.

L’opération de saisie a eu lieu après l’interception par les unités de deux camions, au niveau de la délégation de Djedaida, transportant des quantités de viande de volaille destinée à la consommation ainsi que des poulets vivants. Deux procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des propriétaires pour détention de produits non sûrs, dangereux et non conformes, et pour absence de présentation de factures d’achat. La marchandise saisie a été placée sous scellés en attendant l’achèvement des procédures légales nécessaires à sa destruction, conformément à la réglementation en vigueur.

Cette saisie intervient dans le cadre d’une campagne de contrôle conjointe sur les routes, les circuits de distribution et les points de vente de volaille dans les différentes délégations. Elle vise à lutter contre les produits provenant de circuits de distribution illégaux, dépourvus de factures légales, ainsi que contre la commercialisation et la distribution de volaille via des véhicules de transport de marchandises ou dans les espaces des marchés, dans le cadre des efforts de prévention contre la grippe aviaire et du suivi de la situation sanitaire mondiale et régionale liée à cette maladie.