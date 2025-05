Chaleur et vent ce week-end, pluie attendue dès dimanche soir

Après une semaine marquée par des perturbations météorologiques, une accalmie temporaire est attendue durant le week-end en Tunisie, avant un retour prévu des intempéries à partir de la nuit de dimanche à lundi.

Selon Monther Marabet, ingénieur à l’Institut National de la Météorologie, les conditions climatiques se stabiliseront brièvement grâce à un basculement des courants aériens vers le secteur sud, entraînant une hausse notable des températures de plus de 5 degrés. Toutefois, des vents forts souffleront sur les régions côtières et le sud du pays, soulevant du sable et réduisant la visibilité.

Ce répit sera de courte durée, puisque de nouvelles pluies sont attendues au nord, et localement au centre et au sud. Le scénario météorologique de cette semaine devrait ainsi se répéter la semaine prochaine, alternant entre éclaircies et précipitations.