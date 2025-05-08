Football – Ligue 1 (29e j) : arbitre marocain pour le clasico C.Africain-Etoile du Sahel

La Direction Nationale de l’Arbitrage a désigné un trio arbitral marocain pour diriger le clasico de la 29e journée de la Ligue 1 entre le Club Africain et l’Etoile du Sahel, prévu ce dimanche à Radès.

Voici la désignation des arbitres de ce week-end (tous les matches à 15h00) :

Samedi 10 mai

Au Zouiten:

JS Omrane – US Ben Guerdane Arb : Amir Ayadi / VAR : Amine Fgaier

A Bir Bouregba:

AS Soliman – ES Zarzis Arb : Achraf Haraketi / VAR : Khalil Trabelsi

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Gabés Arb : Mehrez Melki / VAR : Khalil Hosni

A Tataouine:

US Tataouine – S. Tunisien Arb : Aymen Nasri / VAR : Hosni Naili

Dimanche 11 mai

A Radès:

C Africain – Etoile du Sahel Arb : Mustapha Kechaf (MAR) / VAR : Yassine Bouslim (MAR)

Stade à déterminer:

O Béja – Espérance ST Arb : Nidhal Letaif / VAR :Majdi Bellagha

A Ben Jannet:

US Monastir – ES Métlaoui Arb : Seif Ouertani / VAR : Sadok Selmi

AU Taieb Mhiri:

CS Sfaxien – CA Bizertin Arb : Abdessalam Mani / VAR : Mohamed Ali Karouia