Football – Ligue 1 (29e j) : arbitre marocain pour le clasico C.Africain-Etoile du Sahel

La Direction Nationale de l’Arbitrage a désigné un trio arbitral marocain pour diriger le clasico de la 29e journée de la Ligue 1 entre le Club Africain et l’Etoile du Sahel, prévu ce dimanche à Radès.
Voici la désignation des arbitres de ce week-end (tous les matches à 15h00) :
Samedi 10 mai
Au Zouiten:
JS Omrane – US Ben Guerdane Arb : Amir Ayadi / VAR : Amine Fgaier
A Bir Bouregba:
AS Soliman – ES Zarzis Arb : Achraf Haraketi / VAR : Khalil Trabelsi
A Gafsa:
EGS Gafsa – AS Gabés Arb : Mehrez Melki / VAR : Khalil Hosni
A Tataouine:
US Tataouine – S. Tunisien Arb : Aymen Nasri / VAR : Hosni Naili
Dimanche 11 mai
A Radès:
C Africain – Etoile du Sahel Arb : Mustapha Kechaf (MAR) / VAR : Yassine Bouslim (MAR)
Stade à déterminer:
O Béja – Espérance ST Arb : Nidhal Letaif / VAR :Majdi Bellagha
A Ben Jannet:
US Monastir – ES Métlaoui Arb : Seif Ouertani / VAR : Sadok Selmi
AU Taieb Mhiri:
CS Sfaxien – CA Bizertin Arb : Abdessalam Mani / VAR : Mohamed Ali Karouia