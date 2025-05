Meriem Debbagh accuse Hanen Eleuch : “tu m’as envoyée en prison, je ne te pardonnerai jamais”

Dans une story Instagram percutante, Meriem Debbagh a réagi avec fermeté aux récentes déclarations de Hanen Eleuch, faites lors de son passage dans l’émission Fekret Sami Fehri.

Elle l’accuse frontalement de l’avoir envoyée intentionnellement en prison, affirmant que ce geste, prémédité et sans remords à l’époque, est impardonnable. « Il y a des choses qu’on peut pardonner dans la vie, mais pas la prison », écrit-elle avec émotion, évoquant son numéro d’écrou, 1179, comme une cicatrice indélébile. Pour Meriem, les regrets exprimés par Hanen Eleuch à la télévision ne sont qu’une tentative maladroite de redorer son image publique. Elle déplore également une trahison profonde : la divulgation de secrets partagés dans l’intimité, dans le but de détruire sa vie personnelle. Meriem insiste : si Hanen avait été sincère, elle aurait dû venir s’excuser en personne, et non à travers les projecteurs.

Elle conclut en remerciant malgré tout cette épreuve, qui lui a permis de redécouvrir la vraie valeur de la vie, de l’amitié et de la dignité, rendant hommage aux femmes rencontrées dans le pavillon “D” de la prison.