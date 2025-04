Saint-Étienne – Lyon : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Ce dimanche 20 avril 2025 à 20h45, le mythique Stade Geoffroy-Guichard s’apprête à accueillir l’un des rendez-vous les plus bouillants du football français : le derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, comptant pour la 30e journée de Ligue 1.

Dans un contexte de course aux places européennes, ce choc régional s’annonce plus tendu que jamais.

La rivalité entre les Verts et les Gones est l’une des plus anciennes et des plus intenses du football hexagonal. Seules 50 kilomètres séparent les deux clubs, mais l’opposition va bien au-delà de la géographie. Elle s’enracine dans des décennies de duels enflammés et d’identités contrastées.

Le match Saint-Étienne – Lyon sera diffusé en direct le dimanche 20 avril 2025 à 20h45 sur DAZN.