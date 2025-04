OM – Montpellier : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

L’Olympique de Marseille reçoit Montpellier ce samedi 19 avril à 21h05, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, au stade Vélodrome. Après une lourde défaite à Monaco (0-3) le week-end dernier, les Phocéens doivent impérativement réagir pour éviter une fin de saison décevante.

Toujours en lice pour une qualification européenne, les hommes de Roberto De Zerbi, troisièmes avec 52 points, n’ont plus le droit à l’erreur. Leur objectif reste la Ligue des champions, mais les doutes autour de la solidité défensive et mentale de l’équipe inquiètent de plus en plus les supporters marseillais.

En face, Montpellier, lanterne rouge du championnat, vit une saison cauchemardesque. Avec dix défaites consécutives et des espoirs de maintien quasiment anéantis, le club héraultais arrive au Vélodrome sans grande illusion. Le changement d’entraîneur avec l’arrivée de Zoumana Camara n’a pas encore produit d’effet, comme en témoigne la dernière défaite à Angers (0-2).

📺 Match à suivre en direct sur DAZN, samedi 19 avril à 21h05.