Une première en Tunisie : chirurgie cardiaque réussie sur un nourrisson de 3 mois

Un progrès médical remarquable a été accompli ce mercredi 16 avril 2025 à l’hôpital universitaire Bashir Hamza pour enfants, avec la réalisation de la toute première chirurgie cardiaque pédiatrique délicate sur un nourrisson âgé de seulement trois mois.

Cette opération pionnière, menée avec succès au sein du tout nouveau service de chirurgie cardiaque pédiatrique, a mobilisé une équipe pluridisciplinaire spécialisée en chirurgie, anesthésie et réanimation, avec le soutien de professionnels venus de Gabès, Sfax et Tunis. Ce succès illustre l’excellence des compétences tunisiennes et l’efficacité des équipements médicaux de pointe récemment acquis. Cet exploit marque une avancée significative dans la prise en charge des malformations cardiaques complexes chez les enfants, tout en contribuant à réduire les listes d’attente et la dépendance aux soins à l’étranger.