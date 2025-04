Kia EV3 figure parmi les trois finalistes  de trois catégories des  World Car Awards 2025 

Kia EV3 figure parmi les prétendants au titre dans les catégories ‘World Car Design of the Year’, ‘World Electric Vehicle’ et ‘World Car of the Year’, – Cette élection vise à mettre à l’honneur, récompenser et promouvoir l’excellence et l’innovation dans une industrie automobile en rapide évolution,

– Les finalistes ont été désignés par un jury international composé de 96 journalistes automobiles de renom issus de 30 pays différents, – Les lauréats seront annoncés le 16 avril prochain dans le cadre du salon international de l’automobile de New York.

Rueil-Malmaison, le 21 mars 2025 – Kia EV3 a été retenu parmi les trois finalistes de trois catégories aux World Car Awards 2025. Les lauréats potentiels de l’édition 2025 de cette prestigieuse élection mondiale ont été annoncés en ligne, après avoir été sélectionnés par un jury international composé de 96 journalistes automobiles issus de 30 pays différents.

Dans quelles catégories Kia EV3 a-t-il été désigné parmi les trois finalistes ?

Sur une liste initiale de 52 candidats, EV3 s’est classé parmi les trois premiers dans trois catégories différentes :

‘World Car Design of the Year’ (design mondial de l’année)

‘World Electric Vehicle’ (véhicule électrique mondial de l’année)

‘World Car of the Year’ (voiture mondiale de l’année, victoire générale) Quelles sont les principales caractéristiques de Kia EV3 ?

EV3 rend accessible au plus grand nombre la technologie résolument innovante du Kia EV9, nouveau porte-étendard de la marque, établissant ainsi de nouvelles références sur le segment des SUV 100% électriques compacts. Kia EV3 affiche un design extérieur audacieux et avant-gardiste associé à un intérieur pratique et innovant gage d’un maximum d’habitabilité, de fonctionnalité et de confort.

Du mouvement vient l’inspiration

EV3 revendique une autonomie exceptionnelle de 605 km et peut recharger sa batterie de 10 à 80% en 31 minutes*, offrant ainsi une remarquable polyvalence. Son espace intérieur spacieux garantit une habitabilité, un confort et une accessibilité optimales, tandis que les systèmes d’aide à la conduite avancés (ADAS) et les mises à jour à distance (OTA) contribuent à améliorer l’expérience de conduite.

Conçu pour rendre les VE plus accessibles, Kia EV3 accélère la transformation de Kia en un fournisseur de solutions de mobilité durables.

Quels prix Kia a-t-elle décrochés lors des précédentes éditions des World Car Awards ?

L’année dernière, Kia EV9 a réalisé un doublé en décrochant les titres de ‘World Car of the Year’ et de ‘World Electric Vehicle of the Year’.

Lors des éditions précédentes, Kia avait déjà remporté trois victoires aux World Car Awards :

Kia EV6 GT – ‘World Performance Car of the Year’ en 2023

Kia Telluride – ‘World Car of the Year’ en 2020 (non commercialisé en France) • Kia Soul EV – ‘World Urban Car’ en 2020

Quand les lauréats des World Car Awards 2025 seront-ils annoncés ?

Les lauréats des six catégories seront annoncés le mercredi 16 avril 2025 lors de la cérémonie de remise des World Car Awards organisée dans le cadre du salon international de l’automobile de New York (NYIAS).

Note de l’éditeur :

*L’autonomie de 605 km et le temps de recharge de 31 minutes correspondent à ceux de la version de EV3 avec batterie de 81,4 kWh et ont été estimés selon la norme WLTP.

À PROPOS DE KIA

Offrir la meilleure garantie constructeur européenne comme gage de qualité et de sérénité. Grâce à l’excellente qualité des véhicules Kia, la marque démontre son leadership en matière de garantie et son engagement à satisfaire ses clients comme à réduire les coûts de maintenance de ses véhicules. Pour Kia, offrir 7 ans de garantie / 150 000 km sur l’ensemble de sa gamme VP est, en Europe, un engagement sans précédent dans l’histoire de l’automobile qui vise à créer une véritable relation de confiance à long terme avec ses clients. En plus d’être une véritable garantie constructeur européenne, elle est transférable entre les possesseurs successifs du véhicule. La satisfaction client reste ainsi la première préoccupation de Kia.

Kia Corporation (Hyundai Motor Group)

Kia est une marque de mobilité d’envergure internationale qui a pour vision de créer des solutions de mobilité durables à destination de ses clients, des communautés et des sociétés du monde entier. Fondée en 1944, Kia fournit des solutions de mobilité depuis plus de 80 ans. Avec 52 000 collaborateurs dans le monde, une présence sur plus de 190 marchés, et des sites de production dans six différents pays, l’entreprise vend actuellement quelque trois millions de véhicules par an. Kia se veut avant-gardiste de la démocratisation des véhicules électrifiés et électriques et développe une vaste gamme de services de mobilité, encourageant ainsi des millions d’individus à travers le monde à explorer les meilleurs moyens de déplacement. La signature de marque de Kia – ‘Movement that inspires‘ / (Du mouvement vient l’inspiration) – reflète l’engagement de Kia à susciter l’inspiration des clients par le biais de ses produits et services.

Kia France

Kia France est la filiale française de Kia Corporation. Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque 43 861 véhicules sur l’année 2024. Kia France propose une offre de constructeur généraliste constituée de 10 modèles (Picanto, Stonic, EV3, famille Ceed – Ceed 5 portes, Ceed SW, et XCeed, famille Niro – Niro Hybride, Niro Hybride Rechargeable et Niro EV, Sportage, Sorento, EV6, EV6 GT et EV9) allant de la petite voiture citadine au grand SUV 4X4 électrique. Le réseau de distribution de la marque s’étend aujourd’hui à 216 points de vente.

Kia France, partenaire de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc depuis 2021

Kia France est partenaire de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc depuis janvier 2021, offrant un soutien aux activités et à la communauté locale. Partageant des valeurs communes qui sont le mouvement, la qualité et la satisfaction des clients, Kia France et la vallée de Chamonix-Mont-Blanc ont un engagement mutuel fort dans la transition écologique et énergétique.

Le crossover Kia EV6, élu Voiture Européenne de l’Année 2022

Le crossover Kia EV6 a été élu Voiture Européenne de l’Année 2022 lors du prestigieux ‘Car of the Year (CoTY) Award’. Ce modèle 100% électrique à la pointe de l’innovation a été sacré vainqueur par un jury constitué de 59 journalistes automobiles de renom, issus de 22 pays européens. Kia est la première marque coréenne qui remporte ce prix très convoité. Il conforte ainsi son engagement stratégique de devenir un fournisseur de solutions de mobilité durables.

Kia et le sport

esport

Kia Corporation est partenaire du League of Legends European Championship (LEC) depuis 2019. Depuis son lancement en 2009, League of Legends est devenu la plus importante plateforme d’esport, et celle qui connaît la croissance la plus rapide. Ce jeu attire plus de 100 millions de joueurs chaque mois, tandis que les 12 ligues officielles réunissent des milliards de spectateurs dans le monde. Kia France va encore plus loin en signant un partenariat de deux ans avec Team Vitality, club leader d’esport qui compte 12 millions de fans.

Football

Kia est très présente dans les compétitions de football internationales et françaises. Depuis 2007, Kia est l’une des marques partenaires officielles de la FIFA, l’instance dirigeante de la Coupe du Monde de football, et a renouvelé son engagement jusqu’en 2030.

Tennis

Kia est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie. La marque a renouvelé son partenariat jusqu’en 2028. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL.

Le nouveau logo Kia

Ce logo symbolise la nouvelle orientation de la marque et les valeurs qu’elle promet d’offrir à ses clients par le biais de futurs produits et services, et les expériences qui en découleront. Kia affirme sa promesse de marque en imaginant un nouveau logo s’apparentant à une signature manuscrite. La ligne rythmée et continue du logo exprime l’engagement de Kia à créer des expériences inspirantes, tandis que sa symétrie procure un réel sentiment de confiance. Les lignes ascendantes du logo traduisent les hautes ambitions que Kia nourrit pour la marque, et surtout, la richesse de l’offre qu’elle propose à ses clients.