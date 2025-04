Opération militaire houthiste : un drone cible un site militaire israélien à Tel Aviv

Le mercredi 9 avril 2025, la faction houthiste a annoncé avoir mené une opération militaire visant un objectif militaire israélien à Tel Aviv à l’aide d’un drone de type “Yafa”. Selon le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, cette attaque s’inscrit dans un contexte de représailles contre ce qu’ils considèrent comme des “crimes américains” contre les civils yéménites dans plusieurs provinces du pays.

Dans le même communiqué, il a été précisé que les forces houthistes avaient également ciblé plusieurs navires de guerre israéliens, dont le porte-avions américain “USS Truman”, dans le nord de la mer Rouge. Saree a souligné que les Houthis poursuivraient leurs efforts pour contrer l’agression américaine continue sur le Yémen tout en réaffirmant leur soutien inébranlable au peuple palestinien.

Par ailleurs, il a été rapporté plus tôt dans la journée que les Houthis avaient abattu un drone américain MQ-9 lors de missions “hostiles” dans la province de Al-Jawf, portant à 18 le nombre total de drones américains abattus par les forces houthistes depuis le début du conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza il y a plus d’un an et demi.