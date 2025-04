Lyon vs Lille : Où regarder le match en direct et live streaming ?

L’Olympique Lyonnais affrontera le LOSC ce samedi 5 avril 2025 à 21h05 au Groupama Stadium, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.

Actuellement 7e avec 45 points (13 victoires, 6 nuls, 8 défaites), l’OL doit impérativement réagir après sa défaite contre Strasbourg le week-end dernier. Une contre-performance face à Lille, un concurrent direct pour l’Europe, pourrait compliquer leur course à la Ligue des Champions.

De leur côté, les Dogues (5es) restent sur une victoire précieuse (1-0) contre Lens et comptent désormais deux points d’avance sur Lyon. Ce choc pourrait être déterminant dans la lutte pour les places européennes, où six équipes (Monaco, Marseille, Nice, Lille, Strasbourg et Lyon) restent en course derrière le PSG, largement en tête du championnat.

📺 Diffusion TV : Le match sera retransmis en direct sur DAZN à 21h05.