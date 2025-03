Ramadan 2025 : Bilan du contrôle économique révèle des pratiques non conformes dans plusieurs secteurs

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a publié ce matin, jeudi, un communiqué faisant état des résultats de l’activité de contrôle économique pour la période du 1er au 26 du mois de Ramadan 2025.

Voici les détails :

✅ Nombre de visites de contrôle : 94 445 visites, avec une progression d’environ 3 % par rapport à la même période du Ramadan 2024 (91 596 visites).

✅ Nombre d’infractions : 16 757 infractions économiques, avec une augmentation d’environ 11,6 % par rapport à la même période du Ramadan 2024 (15 020 infractions). Les infractions se répartissent comme suit :

✔ 5 071 infractions pour dépassements de prix et pratiques monopolistiques, 8 932 infractions pour manque de transparence dans les transactions, 161 infractions pour manipulation des subventions, et 2 593 infractions dans le domaine de la qualité et de la météorologie ainsi que d’autres domaines.

✔ 7 942 infractions concernant les produits agricoles et de la mer frais, 5 276 infractions dans les produits alimentaires généraux, 1 940 infractions dans les boulangeries, restaurants et cafés, et 1 599 infractions dans divers produits industriels.