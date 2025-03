Observation du croissant de Chawwal : Impossible le 29 mars dans le monde arabe

Il ne sera pas possible d’observer le croissant lunaire après le coucher du soleil le samedi 29 mars courant dans aucun des pays arabes et musulmans, d’après un rapport sur “Le croissant de Chawwal pour l’année 1446 de l’hégire” publié par l’Institut national de la météorologie.

Selon la même source, le croissant sera très proche du Soleil. Bien qu’il reste au-dessus de l’horizon dans la majorité des pays arabes et islamiques, son épaisseur sera extrêmement fine, rendant son observation impossible.

L’observation du croissant ne sera possible qu’à partir du dimanche à 01h14 (heure tunisienne), en commençant par le centre de l’Amérique du Nord, puis la visibilité progressera progressivement vers l’ouest. En Tunisie, l’INM a indiqué que l’observation du croissant lunaire du mois de Chawwal de l’an 1446 de l’Hégire aura lieu après le coucher du soleil le samedi 29 mars courant, correspondant au 29 Ramadan 1446 de l’Hégire.

Une conjonction centrale entre le Soleil et la Lune (nouvelle lune) se produira le samedi 29 mars à 11h58 (heure de la Tunisie). Cette conjonction coïncidera avec une éclipse partielle de Soleil, qui sera visible en Afrique du Nord, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Nord.

Bien qu’il s’agisse d’une éclipse partielle, elle atteindra un taux d’occultation important de 0,93818, ce qui signifie qu’environ 94 % du disque solaire sera caché par la Lune au moment du maximum de l’éclipse. Cette éclipse est un signe visible de la conjonction centrale entre la Terre, la Lune et le Soleil (nouvelle lune), marquant, ainsi, la naissance du croissant lunaire de l’Aïd al-Fitr.

Position de la lune au coucher du soleil le samedi 29 mars 2025 (jour de la conjonction)

En Tunisie, la Lune se maintiendra au-dessus de l’horizon après le coucher du soleil du samedi 29 mars, pendant une durée comprise entre 15 et 17 minutes dans toutes les villes tunisiennes. À Jendouba, elle atteindra sa plus grande hauteur au-dessus de l’horizon, d’environ 2,35 degrés, avec un arc – c’est-à-dire la distance angulaire entre le centre de la Lune et celui du Soleil – d’environ 4,23 degrés.

Pour ce qui est des pays arabes et musulmans, la lune restera au-dessus de l’horizon après le coucher du soleil du samedi 29 mars 2025, dans tous les pays arabes et islamiques, pour des durées variables. La durée maximale sera enregistrée à Casablanca, avec 20 minutes, où la Lune atteindra sa plus grande hauteur au-dessus de l’horizon à 2,95 degrés, et un arc d’environ 4,84 degrés.