Violences policières : la vidéo de l’interpellation d’un militant pro-palestinien choque les Tunisiens

Lors de la rencontre entre l’équipe nationale tunisienne et le Malawi, un incident a profondément choqué les Tunisiens. Mohamed Amine Touihri, un jeune homme, est descendu sur le terrain en portant le drapeau palestinien et en arrachant la publicité de l’enseigne Carrefour, qu’il considère comme un soutien indirect à l’occupation israélienne et un complice des crimes commis contre le peuple palestinien.

Suite à cet acte de protestation, la police l’a violemment interpellé, ce qui a été capturé dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. Les images montrent les policiers frappant Touihri, ce qui a suscité l’indignation parmi les internautes, qui ont exprimé leur solidarité et appelé à sa libération. Mohamed Amine a été placé en garde à vue et sera présenté devant le procureur de la République à la cour de Ben Arous.

L’incident a ravivé le débat sur le soutien de certaines entreprises au régime israélien et a renforcé les appels à la liberté d’expression et de protestation en faveur de la cause palestinienne.