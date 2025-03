La Fédération des transports aux chauffeurs de taxi : respectez la loi et cessez d’utiliser l’application

La Fédération générale des transports a appelé, ce lundi, l’ensemble des professionnels du secteur, en particulier les chauffeurs de taxi individuels, à respecter la législation en vigueur et à cesser d’utiliser l’application de transport de passagers en taxi.

Dans un communiqué, elle a dénoncé les nombreuses infractions engendrées par cette plateforme, qui ont eu un impact négatif sur l’activité du secteur et sur l’intérêt des citoyens. Selon la Fédération, les plaintes se sont multipliées concernant les effets néfastes de cette application, notamment en matière de concurrence déloyale et d’atteinte aux droits des professionnels. Face à cette situation, elle appelle à une mobilisation collective pour faire respecter la réglementation en place, garantir l’égalité des chances et préserver les moyens de subsistance de milliers de travailleurs. La Fédération insiste ainsi sur la nécessité de se conformer aux lois en vigueur et de ne pas utiliser de plateformes non autorisées, exhortant tous les chauffeurs à suivre ces recommandations afin de défendre les intérêts et la stabilité du secteur.