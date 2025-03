Le ministère de la Santé met en garde contre l’achat des jouets à risques pour enfants, circulant sur les marchés parallèles.

Le ministère a expliqué, dans un communiqué publié samedi soir, que les jouets dangereux peuvent causer des blessures corporelles graves, telles que des coupures, des brûlures, et des allergies.

Il a également souligné que ces jouets peuvent causer des dommages aux yeux, notamment lorsque des armes en plastique et des pointeurs laser sont utilisés, ce qui peut entraîner une perte de la vue.

Le ministère a averti que certains jouets dangereux peuvent provoquer des intoxications graves dues à l’inhalation de gaz ou à l’ingestion de liquides nocifs présents dans certains jouets.

Il a exhorté les parents à acheter des jouets adaptés à l’âge de l’enfant et provenant de circuits officiels et reconnus, insistant également sur la nécessité de surveiller en permanence les enfants.

Le ministère a recommandé d’éviter les pétards et les armes en plastique, y compris les billes, les cartouches, les flèches et les pointeurs laser, soulignant l’importance d’agir rapidement en cas d’accident, en se rendant immédiatement au centre de santé le plus proche en cas de blessure.

Le ministère a insisté sur la nécessité de sensibiliser les enfants et les parents aux dangers de ces jouets et à l’importance de respecter les instructions d’utilisation des jouets achetés uniquement dans des circuits officiels et de respecter les consignes d’utilisation, notamment en ce qui concerne la tranche d’âge et les modalités d’utilisation.