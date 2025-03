Baisse du taux de remplissage des barrages en Tunisie : 35,5% à la date du 21 mars 2025

Au 21 mars 2025, la capacité des réservoirs d’eau des barrages en Tunisie a atteint 35,5 %, selon les données fournies par l’Observatoire national de l’agriculture.

Ce taux marque une baisse par rapport à l’année précédente, où le niveau de remplissage était de 36,8 %, avec un stock total d’environ 839,871 millions de mètres cubes, soit une diminution de 3,6 %. Par rapport à la moyenne des trois dernières années, le stock actuel des barrages a également chuté de 8 %. Les barrages du nord du pays sont les mieux remplis, avec une capacité de 40,8 %, représentant environ 90 % des ressources en eau totales. Parmi eux, le barrage de Sidi El Barrak détient près de 25 % du stock global d’eau avec un taux de remplissage de 73 %. En revanche, les barrages du centre et de la région du Sahel affichent des taux de remplissage bien plus faibles, ne dépassant pas respectivement 13,8 % et 34,6 %. Par ailleurs, la quantité d’eau entrée dans les réservoirs, entre le 1er septembre 2024 et le 20 mars 2025, a diminué de 52 %, atteignant environ 665,088 millions de mètres cubes.

Cette baisse est préoccupante, surtout avec la saison de consommation élevée, marquée par un total d’environ 1,358 million de mètres cubes d’eau utilisés le 21 mars.