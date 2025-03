Une première en Tunisie : 3 opérations endoscopiques réussies sur des nourrissons pour corriger une malformation

Le 18 mars 2025, l’Institut national Mongi Ben Hamida de neurologie en Tunisie a réalisé un exploit médical remarquable en effectuant avec succès trois opérations délicates sur des nourrissons atteints de craniosténoses, une malformation précoce des sutures crâniennes.

Sous la direction du professeur Sofiane Bouali et la supervision du professeur Jalal Khelil, l’équipe de chirurgie des nerfs a utilisé une technique innovante d’endoscopie, une première dans le pays. Cette méthode avancée a permis de corriger les malformations sans recourir à une chirurgie ouverte, réduisant ainsi les risques et accélérant la récupération des jeunes patients. Ce succès témoigne de l’expertise du personnel médical tunisien et des progrès significatifs du secteur public de la santé, grâce à une formation continue et à l’adoption des technologies médicales les plus récentes. La Tunisie confirme une fois de plus son leadership dans le domaine médical.