Gafsa : Incendie maîtrisé dans l’Oasis d’Ain Soltane

Les agents de la protection civile à Gafsa ont réussi, en coopération avec des agents forestiers, à éteindre un incendie qui s’est déclaré, vendredi, dans l’oasis d’Aïn Soltane Ballala dans la délégation d’El ksar (gouvernorat de Gafsa).

Selon le directeur régional de la protection civile, Mabrouk Saafi, le feu a ravagé 3 hectares de roseaux et cannes dans la vallée adjacente à l’Oasis pour se propager jusqu’à certain nombre de fermes à l’intérieur de l’oasis, détruisant près de 34 palmiers (y compris productifs et improductifs), 6 oliviers et 1000 mètres de clôture du ruisseau.

Il a souligné à l’Agence TAP que l’opération d’extinction de l’incendie a nécessité la mobilisation de 5 camions pompiers dont une appartenant à la direction des forêts.