AC Milan vs Côme : sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

Le samedi 15 mars 2025, un duel intéressant de la 29e journée de Serie A opposera l’AC Milan à Côme. Ce match s’annonce crucial pour les deux équipes, l’AC Milan cherchant à maintenir sa position parmi les meilleures formations du championnat italien, tandis que Côme, bien que dans une situation plus compliquée, tentera de s’accrocher pour se maintenir dans l’élite du football italien.

L’AC Milan, l’un des clubs les plus titrés en Italie, pourra compter sur ses stars telles que Rafael Leão, Olivier Giroud et Sandro Tonali pour tenter de décrocher une victoire importante à domicile. De son côté, Côme, avec ses joueurs comme Patrick Cutrone et Antonio Valoti, espère surprendre son adversaire et repartir avec un résultat positif.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h00, et les fans pourront suivre ce match en direct sur DAZN