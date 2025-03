Tunisie : Prévisions météo du vendredi 14 mars 2025

L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce un ciel partiellement nuageux et une hausse des températures pour ce vendredi 14 mars 2025.

Des nuages seront présents sur l’ensemble du territoire.

Le vent soufflera du sud-ouest, modéré à relativement fort sur les régions du nord, mais fort à très fort sur le centre et le sud. La mer sera très agitée.

Les températures augmenteront, variant entre 23 et 28 degrés sur le nord et les hauteurs, entre 30 et 35 degrés ailleurs, et atteindront jusqu’à 36 degrés sur le sud-est.