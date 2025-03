Contrebande en Tunisie : des marchandises d’une valeur de 34 millions de dinars saisies en deux mois

Les unités de la garde douanière ont saisi des marchandises d’une valeur de 34 millions de dinars en deux mois.

Le porte-parole de la douane tunisienne, le général Chokri Jebri, a annoncé que les services douaniers ont mené plus de 3 100 affaires liées à la contrebande au cours des mois de janvier et février, avec une valeur totale estimée à plus de 34 millions de dinars.

Parmi les marchandises saisies figurent plus de 10 kg d’or, 5 000 pièces de bijoux contrefaits, 45 000 cartouches de cigarettes, 100 000 articles de prêt-à-porter, ainsi que des tonnes de produits alimentaires et de fruits importés illégalement. Par ailleurs, depuis le début du mois de Ramadan, plus de 500 000 pièces de feux d’artifice ont été confisquées en seulement deux jours, illustrant l’ampleur du phénomène de la contrebande en Tunisie.