Biyouna coupée du monde : sa fille tire la sonnette d’alarme et appelle à l’aide

L’inquiétude grandit autour de Biyouna, célèbre actrice algérienne, après les révélations de sa fille Amel et de son amie Nawal Zaatar. Cette dernière avait déjà exprimé son inquiétude en affirmant ne plus pouvoir la contacter, et aujourd’hui, c’est sa propre fille qui lance un appel à l’aide. Dans une intervention sur Echorouk TV, Amel a expliqué qu’une femme, qui s’occupe de sa mère à Alger, contrôlerait totalement son accès au monde extérieur, la décrivant comme une personne « dangereuse ». Ne pouvant pas se rendre en Algérie pour des raisons particulières, elle demande qu’on lui ramène sa mère. Sur les réseaux sociaux, les fans s’interrogent : Biyouna est-elle réellement libre ? Certains doutent même de la sincérité d’une vidéo récente où elle affirme que tout va bien. Ce qui semblait être une simple rumeur sur les réseaux prend désormais une tournure préoccupante, alors que des voix s’élèvent pour réclamer plus de transparence sur sa situation.