Tunisie : lancement d’une campagne de vaccination contre le cancer du col de l’utérus

La Tunisie lancera, le 7 avril prochain, une campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), ciblant en priorité les jeunes filles âgées de 12 à 14 ans. Selon le Dr Mohamed Douagi, président-directeur général du DNOF, cette initiative vise à atteindre un taux de couverture vaccinale supérieur à 90 % au sein de cette tranche d’âge. L’administration du vaccin se fera gratuitement dans les établissements scolaires, publics et privés, ainsi que dans les centres de santé pour celles qui ne pourront pas en bénéficier à l’école. Présent depuis plus de 20 ans dans 145 pays, ce vaccin a prouvé son efficacité dans la prévention du cancer du col de l’utérus, une maladie étroitement liée au virus HPV et responsable d’environ 400 nouveaux cas par an en Tunisie, avec un taux de mortalité estimé à trois décès par semaine. Face à ces chiffres alarmants, les autorités sanitaires appellent les parents à prendre conscience de l’importance de cette vaccination, qui constitue un moyen efficace de protection contre ce virus transmissible par contact direct, rapports sexuels ou transmission mère-enfant.