Kasserine : arrestation d’un cybercriminel ayant escroqué des centaines de milliers de dinars

Les forces de sécurité de Kasserine ont réussi, ce samedi 8 mars 2025, à arrêter un individu impliqué dans des actes de cybercriminalité. Selon le porte-parole des tribunaux de Kasserine et premier assistant du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kasserine, Imed Al-Omri, le suspect a piraté plus de 20 comptes Facebook et créé plus de 60 faux profils dans le but d’escroquer ses victimes. Se faisant passer pour un avocat, il a manipulé ses cibles avec des scénarios fictifs, lui permettant ainsi de recevoir des virements postaux dépassant plusieurs centaines de milliers de dinars.

Sur ordre du parquet, il a été placé en détention. Par ailleurs, les unités de recherche et d’investigation ont également arrêté 12 individus recherchés pour diverses infractions, notamment le trafic de drogue, la violence, le vol et l’escroquerie. Des mesures judiciaires ont été prises à leur encontre.