Ce samedi soir, le ciel sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, selon le bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie. Les vents, soufflant du secteur sud, seront forts près des côtes et modérés à relativement forts à l’intérieur des terres. La mer sera agitée à très agitée au nord. Côté températures, elles varieront entre 8 et 12 degrés dans les régions occidentales du nord et du centre, tandis qu’elles oscilleront entre 12 et 16 degrés dans le reste du pays.