Précipitations abondantes en Tunisie : jusqu’à 55 mm de pluie enregistrés dans certaines régions

Au cours des dernières 24 heures, les services météorologiques ont enregistré des précipitations significatives dans plusieurs régions du pays. À Nabeul, les quantités de pluie ont varié de 1 à 55 mm, avec des niveaux particulièrement élevés à Qorba et Bir Bouragba. Dans la région de Zaghouan, les précipitations ont atteint jusqu’à 55 mm à Jradou. À Tunis, les pluies ont oscillé entre 12 et 22 mm, tandis qu’à Sousse, elles ont varié de 5 à 35 mm. À Sfax, les quantités étaient plus modestes, allant de 1 à 7 mm. Jendouba a enregistré jusqu’à 22 mm de pluie, et Béja a vu des précipitations atteignant 25 mm. Dans d’autres régions comme Le Kef, Siliana, et Monastir, les pluies ont varié entre 2 et 25 mm. Enfin, des régions comme Kairouan, Kasserine, et Médenine ont reçu entre 1 et 17 mm de pluie. Ces précipitations sont cruciales pour l’agriculture et le maintien des réserves d’eau dans le pays.