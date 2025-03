Saisie de marchandises de contrebande dépassant un million de dinars

Les services de la garde douanière ont saisi des marchandises de contrebande d’une valeur totale dépassant un million de dinars dans plusieurs régions du pays, selon un communiqué de la Direction générale des douanes publié le jeudi 6 mars 2025. Parmi ces saisies, une patrouille de la brigade douanière de Skhira a intercepté un véhicule transportant 360 000 pièces de feux d’artifice et 10 000 paquets de cigarettes de contrebande, après une course-poursuite sur une route agricole. Le véhicule, non immatriculé en Tunisie, ainsi que son chargement, ont été évalués à 344 000 dinars. Par ailleurs, la brigade douanière de Kasserine a confisqué cinq plaquettes de cannabis pesant 500 grammes lors d’un contrôle routier. À Tataouine, en collaboration avec l’armée nationale, deux véhicules tout-terrain non immatriculés ont été interceptés avec 45 000 paquets de cigarettes de contrebande, portant la valeur totale de la saisie à 471 000 dinars. Enfin, à Sidi Bouzid, une quantité importante de cigarettes et près d’un million de feuilles à rouler ont été confisquées, pour une valeur de 289 000 dinars.